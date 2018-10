Thialf-directeur over ijsprobleem: "Op het goede spoor nu"

Winters erkent dat er een probleem is. "Ja, dat klopt. Daarbij moet wel onderscheid gemaakt worden tussen de kwaliteit en de continuïteit van het ijs. Met het laatste staan we voor een uitdaging."

Waar bestaan die problemen dan uit? "Doffe plekken. Een soort waas. Als er iets mis is, zit er 'iets' in het ijs. Dan moeten we uitzoeken wat het precies is en waar het vandaan komt." Winters weet hoe die problemen aan te pakken. "Door aannames te testen, sluiten we uit wat het niet is. Op die manier wordt het net steeds kleiner." Zo hoopt hij dat de oorzaak uiteindelijk aan het licht komt.