Molkwerum wil toerisme gebruiken om dorpskamer te redden

Molkwerum wil een belevingscentrum in het dorp en een toren als 'landmark' aan het IJsselmeer om hun dorpskamer te redden. In Molkwerum zit het kleine dorpshuis in het gebouw van de sinds dit schooljaar leegstaande basisschool It Swannenêst. Het dorp maakt zich daarom zorgen over hun ontmoetingsplaats, omdat zij zelf nooit de vaste lasten van het hele gebouw kunnen opbrengen.