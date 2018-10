GGD begint met vaccineren 14-jarigen tegen dodelijke ziekte

De kinderen die dit jaar worden ingeënt, zijn vaker drager van de bacterie, zegt de GGD. Daarom krijgt deze groep nu eerst een vaccinatie. Zo hoopt de GGD dat de bacterie zich minder snel verspreidt. De bacterie wordt vaak door hoesten verspreid.

Kinderen die tussen 1 januari en 1 mei 14 jaar zijn geworden, worden in 2019 ingeënt.

"Een verraderlijke ziekte"

Hetty Frodl is arts bij het vaccinatieprogramma van de GGD. Volgens haar is de meningokokkenziekte een verraderlijke ziekte. "Het komt vaak zonder verschijnselen. Je hoeft er niets van te merken, dat je de bacterie draagt."

De bacterie is voor het eerst in Nederland en daarom begint de GGD nu pas met inenten. "In 2018 zijn er 78 ziektegevallen met deze bacterie geconstateerd. Er zijn achttien mensen aan de ziekte overleden", vertelt Frodol. Er is sprake van een toename, en daarom moet er nu gevaccineerd worden. Dat heeft de minister bepaald naar aanleiding van advies van de Gezondheidsraad.

Risicogroepen

In 2019 worden alle kinderen van vijftien tot en met achttien jaar opgeroepen voor een vaccinatie. Op dezelfde manier als de 14-jarigen die dit jaar zijn opgeroepen. De kinderen zijn niet de enige risicogroep. Baby's vallen er ook onder. "Kleinere baby's worden al sinds mei van dit jaar ingeënt", zegt Frodol. het babyvaccin biedt bescherming tegen meningokokken types A, C, W en Y. Het vaccin voor de oudere kinderen beschermt alleen tegen type W.

Frodol raadt ouders aan om hun kinderen wel te laten inenten, maar ouders mogen zelf kiezen. "De Gezondheidsraad geeft aan te vaccineren tegen deze bacterie, wie ben ik dan om dat dan niet te doen", zegt Frodel. De GGD hoopt op een hoge opkomst. "Elders in Nederland was er een opkomst van 85%. Hier weten we het nog niet."