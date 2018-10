Maarten van der Weijden gaat het theater in

Van der Weijden wil nu elf Nederlandse theaters langs. Op 12 januari begint zijn tour in Sense in Dokkum. Op 15 februari is de laatste voorstelling in de Harmonie in Leeuwarden. Er zijn ook voorstellingen in onder andere Amsterdam, Groningen en Rotterdam.

Van alle kaarten die hij verkoopt, gaat elf euro naar het goede doel. In het theater zal Van der Weijden vertellen hoe hij zich heeft voorbereid en hoe hij de tocht heeft beleefd.