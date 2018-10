Markante fractievoorzitter en 'vaste waarde in de raad van Ferwerderadiel' overleden

Van der Heide verloor kortgeleden een dierbaar familielid, meldt de FNP, maar hij hield de kop ervoor. "Als het een beetje kan, wil ik naar de laatste raadbijeenkomst van Ferwerderadiel in december", zei hij twee weken geleden nog. Op vrijdag 28 september overleed hij.

Gemeente Ferwerderadiel gaat per januari op in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Samen met de gemeentes Dongeradiel en Kollumerland. In de eerste instantie had Van der Heide veel moeite met het fenomeen herindeling, maar toen hij zag wel uitdagingen gemeente Ferwerderadiel te wachten stonden, werd het hem duidelijk dat zijn kleine gemeente het anders niet zou redden en stemde hij met de herindeling in.

'Filosoof van de klei'

Volgens de partij was Bauke van der Heide een markant persoon. "Hij was een van de vaste waarden in de raad van Ferwerderadiel." De eerste jaren vormde hij een eenmansfractie, maar vanaf 2006 veranderde dat. Toen kreeg de FNP een tweede zetel in de raad. Sinds 2010 maakt de FNP deel uit van het college. Voor Van der Heide moest dat wel even wennen: van oppositiepartij naar coalitiepartij.

Van der Heide had kennis over de meest uiteenlopende onderwerpen en liet dat in raadbijeenkomsten duidelijk merken. Als specialismen hield Van der Heide zich voornamelijk bezig met ruimtelijke ordening, verkeer en kunst en cultuur. Van der Heide was een filosoof van de klei. "Hij moest niets hebben van megalomane projecten en gladde praatjes. Zijn kracht was dat hij dichtbij de mensen stond en voor hun belangen opkwam", vertelt de partij.

In de gemeenteraad wordt Van der Heide door Marco Kramer uit Hallum opgevolgd.