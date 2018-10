Fryslân: "Minister Slob moet onderwijsgeld eerlijker verdelen"

Volgens Kramer heeft Den Haag veel te weinig oog voor hoe het met het onderwijs in de provincie is gesteld. "In onze regio hebben onderwijsinstellingen het moeilijk. Dan is fuseren een optie, dus van twee scholen naar één school, om beter onderwijs voor de regio te behouden. Maar de systematiek van het ministerie is zodanig, dat die twee scholen apart meer geld krijgen dan dat één school. Dat is een rem en straf op samenwerking", meent Kramer. Voor scholen is het extra ingewikkeld, omdat de provincie fusieplannen vaak toejuicht en stimuleert maar de minister in dat geval juist de hand op de knip houdt.

Krimpcheck

Kramer wil dat de Haagse politiek een zogeheten krimpcheck houdt. Dat houdt in dat er in bepaalde gebieden in Nederland extra wordt gekeken hoe scholen met voortgezet onderwijs ervoor staan. Kramer: "Het gaat niet alleen om aantallen leerlingen. Wij vinden het ook belangrijk dat het onderwijsaanbod op die scholen goed blijft. Dat kan soms alleen door samen te werken of te fuseren, en nogmaals: daar mag geen straf op staan." De gedeputeerde wil de krimpcheck niet alleen voor Fryslân, maar ook voor Zeeland, Limburg en de Achterhoek waar middelbare scholen het ook moeilijk hebben.