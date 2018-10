Chinezen kiezen ijshal in Leeuwarden voor Olympische trainingsrondjes

De training is specifiek voor het langebaanschaatsen: vierhonderd meter. De Chinezen komen uit het shorttrack en inlineskaten, en dat is niet helemaal hetzelfde. Ook het communiceren is lastig. Er zijn wel tolken bij, maar Koops doet veel met gebaren. En voordoen, dat werkt ook.

Vier jaar trainen

In principe blijven de Chinezen tot 11 oktober in Leeuwarden, daarna gaan ze naar Alkmaar. Ze moeten begin november terug naar China, want dan is hun werkvisum afgelopen. Koops is nu bezig een andere vergunning voor ze te regelen, zodat ze vier jaar lang in Nederland kunnen blijven om te trainen. Daarna moeten ze in eigen land vlammen.