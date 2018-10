Fries Museum weet niks van komst Pauperfontein, maar wil wel om tafel

De Pauperfontein bestaat uit meer dan tweehonderd houten piemels. Het is een protestactie tegen het 11Fountains-project. De bouwers van de Pauperfontein vinden dat de inwoners van de elf steden waar nu een fontein staat, niet genoeg inspraak gehad hebben.

De fontein voor altijd buiten laten staan is geen optie, omdat het kunstwerk niet tegen weer en wind kan. De initiatiefnemers deelden maandag mee dat ze vinden dat de fontein een plaats in Fries Museum verdient. Directeur Kris Callens wil daar wel over in gesprek, maar zo'n gesprek kan niet op stel en sprong plaatsvinden. "Dat wordt pas volgende week."