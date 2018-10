Onbekende etsen van Jentsje Popma duiken op voor 'schandalig lage prijs'

Jentsje Popma werd op 30 september 1921 in Zwolle geboren. Hij heeft in Rotterdam en Amsterdam gestudeerd. In de jaren zeventig gaf hij aan de Academie Minerva in Groningen les in boetseren en schilderen. Popma maakt als beeldend kunstenaar veel wandreliëfs en vrijstaand werk. In de jaren tachtig concentreerde hij zich op het schilderen van landschappen. Hij woont tegenwoordig in Leeuwarden.