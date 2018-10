Recensie film Wad: "Heel even was daar de emotie"

Begin en einde

En ik zat er net zo lekker in. Bijdrages over bijvoorbeeld de voorplanting van schelpen en de celdeling van de kleinste waterdieren, hebben voor mij nog een open eind. We weten natuurlijk allemaal wel hoe het werkt, maar ik had toch graag een begin en een einde aan zo'n scène gehad.

Dat ontbrak hier en daar, dus vraag ik me hardop af of de kunst dan in het weglaten zit. Maar, dat is zeuren over niets, want het is een prachtige film. Van het ene mooie shot in het andere. Ik kon ontspannen en genieten.

Heel even was er emotie: in de laatste minuten van de film, toen de tekst over het wereldwijde belang van ons Waddengebied verscheen. Het deed mij denken aan een liedje van Country-zangeres Lee Ann Womack: 'If you're looking too hard, you can't see that what you need, is right in your backyard.'

We zoeken soms te veel en te ver. Kijk maar eens naar wat we in de achtertuin hebben. Ruben Smit heeft dat heel goed begrepen.