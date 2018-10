Littenseradiel houdt gemeente Leeuwarden nipt uit de rode cijfers

De gemeente is eigenaar van de werkplaatsen en verhuurt ze. Volgens de gemeente is er sprake van leegstand. Wetsus-directeur Johannes Boonstra spreekt dat tegen. In het gebouw waar Wetsus in zit, zijn bijna alle ruimtes in gebruik. In de Doperkerk is dat een ander verhaal. "Daar is wel sprake van leegstand, maar dat heeft te maken met het feit dat het moeilijk te verhuren ruimtes zijn", aldus Boonstra.

Voor het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg en de WMO, is de gemeente Leeuwarden dit jaar 12,5 miljoen euro extra kwijt. Dat werd al verwacht en dus werd er ook al geld apart gelegd. Toch wil de gemeente proberen nog wat van dat geld van het Rijk terug te vorderen. Die heeft een zogeheten 'stroppenpot', waar gemeenten met tekorten een beroep op kunnen doen. Eerder werd al bekend dat de gemeente Leeuwarden ruim 800.000 meer kwijt is aan de komst van de reuzen van Royal de Luxe.

Er is gelukkig ook een meevaller. Door de herindeling met Littenseradiel is er een voordeel van bijna 1,3 miljoen euro. Het verwachte eindresultaat over 2018 is nipt positief: de gemeente houdt tweeduizend euro over. Dat geld gaat naar de algemene reserves.