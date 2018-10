Kraanbestuurder vrijgesproken voor dodelijk ongeluk

De man werd waarschijnlijk door de rechter voorband geraakt en raakte zwaargewond. Een maand later overleed ze. De rechtbank vindt dat er sprake was van een hele uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden en dat de kraanbestuurder niets aangerekend kan worden.

Het slachtoffer stond in een dode hoek van de bestuurder. Daarbij had de kraanbestuurder zijn aandacht vermoedelijk bij de racefietser die hem tegemoet kwam. Het is volgens de rechtbank maar de vraag of de bestuurder in het korte moment, waarop hij de vrouw had kunnen zien, had kunnen ingrijpen om het ongeval te voorkomen. De vrijspraak betekent niet dat het slachtoffer wel iets aan te rekenen valt.