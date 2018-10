Directeur theater De Koornbeurs in Franeker stapt op

Lineke Kortekaas is vijf jaar directeur geweest bij theater De Koornbeurs, maar kreeg nu een "mooie baan" in Heerhugowaard aangeboden. Tot 1 december blijft ze directrice van het theater in Franeker. "Vijf jaar geleden trof ik in Franeker een prachtig theater aan met veel potentie en aanhang. Het had absoluut een functie voor de regio Noord-West Friesland", vertelt Kortekaas.

Zwaar weer

Het theater kon het hoofd in sommige periodes maar net boven water houden. Kortekaas kreeg dan ook de opdracht om met de tekorten aan de slag te gaan. "Ik heb eigenlijk heel veel met de gemeente gesproken. We hebben een onderzoek gedaan en we hebben plannen gemaakt voor de toekomst", vervolgt Kortekaas. Een toekomst zonder Kortekaas blijkt nu.