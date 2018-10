Hé Epke, wie is de echte Flying Dutchman? Jij, of ik?

De campagne is hard nodig, zegt Ragna Schapendonk. Ze is de directeur van Special Olympics Nederland. "Vaak sporten onze Special Olympics-sporters afgezonderd. Daarmee bedoelen we: op een aparte avond en een apart veld. En dat is een gemiste kans. In een wereld die verhardt en polariseert ontstaat uiteindelijk een onbegripvolle en afkerende samenleving."

"Echte waardering wordt niet voelbaar"

"Voor mensen met een verstandelijke beperking is sport een ongelofelijk belangrijk middel om zichzelf te ontplooien, eigenwaarde te ontwikkelen en te laten zien waartoe zij in staat zijn. Toch sporten zij afgezonderd. Waardoor de echte waardering, echte integratie en echte impact van sport voor hen niet voelbaar wordt."

Voor mensen zonder beperking zou het volgens Schapendonk ook beter zijn om samen te sporten: "Het is een groot gemis om niet in aanraking te komen met het pure en de onbevangenheid van sporters met een verstandelijke beperking."