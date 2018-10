Friese Anjer gaat naar Leeuwarden-Fryslân 2018

"Iedereen die zich heeft ingespannen voor Culturele Hoofdstad kan worden voorgedragen," legt Hans Boekhoven, vicevoorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân uit. "Er zijn zoveel onderdelen, van alle Under de Toerprojecten en de Reuzen, maar ook vele andere kleinere voorstellingen. Wij vragen de mienskip om ons aan te geven wat ze prachtig vonden. Uit die inzendingen gaan we de winnaar kiezen. Dat kan dus een persoon zijn of een voorstelling, iedereen die actief bij LF2018 is."

Andere werkwijze

Deze werkwijze is anders dan anders. "We hebben gemeend om het zo te doen in het kader van LF2018, omdat daar dit jaar de focus op ligt." Het fonds heeft ook een half miljoen euro in verschillende projecten gestoken, en wil zo iets terug doen.

De inzending sluit half november. Op 7 december wordt de Friese Anjer uitgereikt. De winnaar krijgt een bedrag van 2.500 euro.

Mensen kunnen reageren via de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân.