Wethouder Janny Schouwerwou stapt per direct op

"Met pijn in mijn hart leg ik mijn taken neer," zegt Schouwerwou. "Ik wil mijn werk als wethouder goed en verantwoord kunnen doen. Met mijn huidige gezondheid lukt me dat niet."

Janny Schouwerwou (CDA) was eerder wethouder in de gemeente Skarsterlân, en later in De Fryske Marren. Ze was betrokken bij de gemeentelijke herindeling en leidde de transitie van het sociaal domein. Veel taken zijn van de rijksoverheid naar de gemeente gegaan.

Burgemeester Fred Veenstra vindt het jammer dat Schouwerwou om gezondheidsredenen moet stoppen. "Naast dat ze een zeer bevlogen en betrokken bestuurder is, is ze ook een zeer gewaardeerde collega. Wij gaan haar missen binnen De Fryske Marren."

Het is nog niet duidelijk wie Schouwerwou opvolgt. Het CDA gaat op zoek naar een geschikte kandidaat.