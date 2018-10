Provincie en gemeenten werken samen bij gebruiken van grond

De provincie heeft al sinds 2010 een project met de naam 'Grip op Grond'. Daarbij wordt gekeken of de grond die bij het ene project wordt opgegraven eventueel kan worden gebruikt bij een ander project. Soms gaat dat door de grond eerst in opslag (depot) te doen en later in te zetten als het nodig is.

De bedoeling is nu om de provinciale formule verder uit te rollen richting de gemeenten. Volgens gedeputeerde Sander de Rouwe wordt nu bij projecten ook wel samengewerkt tussen gemeenten en provincie. Maar dit is vaak afhankelijk van slimme ambtenaren die zien dat het kan. Door de projecten op een website bij elkaar te brengen moet dit structureel worden geregeld.

De kans bestaat dat de samenwerking bij de grondprojecten ook verder wordt uitgerold naar andere circulaire projecten.