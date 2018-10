Busje op de kop in de sloot naast afrit A7 bij Oudehaske

Er zouden geen andere auto's bij het ongeluk betrokken zijn. Het busje was in de slip geraakt. De brandweer van Jouwe was al opgeroepen, maar een minuut later zijn de hulpverleners al weer afgepiept. De mensen van de ambulance hoefden ook niet in actie te komen.

Het busje wordt geborgen. Rijkswaterstaat heeft de afrit van de A7 ter hoogte van Oudehaske, tussen Joure en Heerenveen, afgesloten om de bergers de ruimte te geven.