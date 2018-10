'Doutzen Kroes' is gevaarlijke zoekopdracht

Hoe kan ik toch veilig Doutzen online opzoeken?

Zorg ervoor dat je een virusscanner gebruikt, mocht je dan toch op een gevaarlijke site komen, dan ben je voor een groot deel beschermd tegen virussen. Download niet zomaar van alles, een fotobestand zal nooit in .exe bestand zijn, dus open die dan ook niet. Zie je een link die er verdacht uitziet of te mooi om waar te zijn, dan is dat het ook in de meeste gevallen en klik er dan ook niet op.