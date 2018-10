Douwe de Vries boos over ijs in Thialf: "In Leeuwarden ligt nu beter ijs"

Het ijs hoeft van De Vries echt niet elke dag op recordtijdniveau te zijn, maar het is voor de wedstrijdrijders belangrijk dat er tijdens de trainingen een stabiele ijskwaliteit wordt aangeboden. "Als ik vandaag bijvoorbeeld nieuwe schaatsen had getest, had ik ze weggegooid omdat ik dat dat ze niet werkten. Terwijl het dus aan het ijs ligt."

Er wordt volgens De Vries onder de wedstrijdrijders veel over de ijskwaliteit gepraat, ook over het mogelijk uitwijken naar de Elfstedenhal in Leeuwarden. "Ik kan je garanderen dat daar beter ijs ligt dan in Thialf. Maar we hebben allemaal onze huisvesting afgestemd op Thialf. Dus moeten ze er nu echt iets aan doen. We beginnen elke keer opnieuw, maar zien geen verbetering. Thialf moet het probleem erkennen en de goede mensen zoeken om het op te lossen.

Vorige week was er ook al opschudding over het ijs. Bij sommige rijders ontstond zelfs schade aan de schaatsen. Thialf-directeur Marc Winters zei toen dat het om een proef ging en dat het ijs was aangepast.