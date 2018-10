Leeuwarder moet de cel in na aanval met samoeraizwaard

Volgens de rechter is er sprake van poging tot doodslag. De ruzie ontstond in maart dit jaar op straat. Volgens de persrechter pakte de man het zwaard dat aan de muur hing. Eén man raakte bij de aanval gewond.

Het 23-jarige slachtoffer was een vaste speler op de stationspiano in Leeuwarden. Sommige pezen in een van zijn armen raakten beschadigd, zijn pink moest worden geamputeerd.