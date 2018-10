Pieter-Jan Postma druk bezig met high speed-sailing

"Ik had niet gedacht dat ik nog eens in de race zou zijn voor de Olympische Spelen. De afgelopen twee jaar heb ik veel gezeild. Begin dit jaar ging het toch weer kriebelen, en heb ik me ingeschreven voor het WK. Daar heb ik zo'n zeven, acht weken voor getraind. Ik had niet gedachten dat het zo goed zou uitpakken, ik sta er zelf ook wel versteld van."

De 36-jarige zeiler staat nu anders in zijn sport. "Zeilen is een ervaringssport. Ik heb meer overzicht, pak dingen slimmer aan."

High speed-sailing

Naast de Olympische Spelen heeft hij nog een doel. "Ik vind het heel leuk om een team te leiden, dus schipper te zijn. Er zijn niet veel snelle schepen in Nederland, high speed-sailing. Ik zeil met een catamaran van 32 foot en doe aan matchracen. De World Matchractingtour gaat over vier stops en een finale. Er doen ongeveer 1250 teams in de worldranking mee. Het is heel uitdagend en ambitieus."

Postma vliegt woensdag naar Portugal, voor de World Cup Matchracen. Dat is één van de stops. "Dat is één tegen één, op de snelle catamarans met een team van vier. We zijn er klaar voor en hebben er ontzettend veel zin in. We zijn nu een jaar bezig en staan nu achtste van de wereld. Als we bij de eerste vijf eindigen, mogen we in onze handjes knijpen."