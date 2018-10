Friese bestuursdag moet samenwerking overheden versterken

De verscheidene overheden moeten gebruik maken van elkaars kennis in het belang van de gehele provincie, was de boodschap van Brok.

"Iedereen denkt van nature vanuit je eigen verhaal: hoe krijg je dat voor elkaar?", zei Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden. "Dat is bij de overheid niet anders dan in het bedrijfsleven. Tegelijk zie je dat om je heen mensen die ook ideeën hebben. Gemeenten hebben niet zelf alle ambtenaren en deskundigheid."

Elkaar tegenkomen

"Wij komen elkaar wel vaak tegen", zei Brok, waarmee hij doelde op zichzelf en de Friese burgemeesters. "Maar het gaat om veel meer: de mensen die in de gemeenteraad zitten, of in de Staten, of in het algemeen bestuur van het Wetterskip, die komen elkaar niet regelmatig tegen. Zo'n eerste Friese Bestuursdag is een mooi moment om elkaar tegen te komen."