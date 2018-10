Geïrriteerde Danny Noppert uitgeschakeld op World Grand Prix

Mot

De twee darters hadden even mot op het podium. "Hij stond constant achter mij te praten of te mompelen. Dat vind ik zwaar irritant", zei Noppert. "Het is ook onterecht dat hij heeft gewonnen, vind ik. Hij probeerde om mij uit mijn spel te halen, dat is hem gelukt."

Noppert keek ook naar zichzelf. "Misschien is het slecht van mij dat ik dan niet genoeg focus heb. Maar je merkte het ook wel aan het publiek, die waren voor mij. Ik ben in ieder geval blij dat ik hier sta."