De KNRM Harlingen heeft maandag vier mensen gered. De mensen zaten in een rib met een kapotte buitenboordmotor. Een rib is een snelle rubberboot.

Het is niet bekend hoe het nu met de vier is. De KNRM Harlingen had het druk maandag, want daarna kwamen ze ook nog in actie bij de Afsluitdijk. Daar werden zes mensen van een ponton gehaald. Het is niet bekend wat er aan de hand was.