Marga Waanders: oproep A7-blokkade misschien onderschat

"Achteraf kun je zeggen: misschien hadden we nog beter moeten kijken naar die eerste oproep van de blokkade, dat het wel eens door zou kunnen gaan", zei Waanders maandag. "Daar zijn we niet verder op ingegaan. Vanuit het Openbaar Ministerie hebben we het bericht afgegeven: jongens, dit kan niet. Dat hebben we misschien onderschat, maar anders was het alsnog gebeurd, volgens mij."

Waadhoeke

Eind deze maand wordt Waanders geïnstalleerd als burgemeester van de nieuwe gemeente Waadhoeke. In buurgemeente Dongeradiel is ze dan bijna tien jaar burgemeester geweest.

"Het is een mooie, jonge gemeente. Er moet nog veel ontwikkeld worden, onder andere op economisch gebied. Waar zitten de zitten de kansen voor het prachtig mooie gebied?"

In Waadhoeke krijgt ze ook te maken met een andere taalsituatie, vanwege het Bilts. Ze zal zich ook inzetten voor die taal. "Dat hoort ook zo vind ik. Het Bilts moet behouden blijven. Niet alleen voor de taal zelf, maar taal is ook een cultuurdrager."

Waanders komt zelf uit Twente. In Fryslân heeft ze het Fries geleerd, maar nu wil ze zich ook aan het Bilts wagen: "Het Fries beheers ik wel aardig. Het Bilts kan ik verstaan en lezen. Maar ik doe een belofte: ik wil op cursus voor het Bilts. Ik heb het idee dat het Bilts lastiger wordt dan het Fries."

Economische status Dokkum

Toen Gedeputeerde Staten in september met het advies kwam om Dokkum uit de zogenoemde 'Eredivisie' van Friese steden, als het gaat om economische kenniszones, was Waanders erg teleurgesteld: "We waren het er niet mee eens. Dan moeten we erop reageren en zeggen: dit kan niet. We werken in regionaal verband goed samen met de provincie, maar zo nu en dan zijn we het oneens."

Het protest van Dokkum had succes. Gedeputeerde Staten laat de stad in de 'Eredivisie'.