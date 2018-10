Friesland Lease platgebeld door kinderdagverblijven na Stint-verbod

Aanleiding voor het verbod is het ongeluk op 20 september in Oss, waar vier kinderen bij om het leven kwamen nadat een Stint op het spoor werd aangereden door een trein.

Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport, politie en NFI komen twijfels naar voren over de technische constructie van de Stint. Daardoor zou de Stint stil kunnen vallen of juist niet meer kunnen remmen.

Kinderdagverblijven uit het hele land gebruiken Stint. Friesland Lease heeft er 1.200 verhuurd in het hele land. Daarvan zijn er ook honderden in Fryslân.

"Geen veiligere manier"

Jan Baljeu van Friesland Lease vindt nog steeds dat er geen veiligere manier is om kinderen te vervoeren. Het was bekend dat alle Stints nagekeken zouden worden na het ongeluk in Oss. Baljeu dacht dat het een verkennend onderzoek was over de veiligheid. Dat er nu een verbod komt, is voor hem een verassing.