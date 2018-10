'Wedstriid fan de wike': competitiestart van volleybalclub VC Sneek

Het is tegelijkertijd een bijzondere wedstrijd voor Paul Oosterhof. Hij is de nieuwe coach van VC Sneek en kwam voor dit seizoen over van Veracles uit Groningen. "Het betekent ook zijn debuut op het hoogste volleybalniveau van Nederland. Bovendien heeft hij vijf speelsters meegenomen van Veracles naar Sneek", vertelt sportverslaggever Andor Faber.

"Het is interessant om te zien hoe die nieuwe dames zich laten zien bij VC Sneek. Het is toch een veel grotere club, die bij de besten van Nederland hoort."

De wedstrijd wordt zaterdag vanaf 18.00 uur live uitgezonden op onze website en in de Omrop Fryslân-app. In de aanloop naar de wedstrijd zullen we Oosterhof ook nog beter leren kennen.