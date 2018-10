Bedden in het MCL worden na vijftien jaar vervangen

De nieuwe bedden hebben nieuwe functies zoals voetbediening en een voorgeprogrammeerde zitstand. Met één druk op de knop kan het bed in een zithouding worden gezet, zodat de patiënt actiever zit. De bedden beschikken over een vijfde wiel, midden onder het bed, waarmee manoeuvreren gemakkelijker wordt.



De oude bedden en nachtkastjes gaan naar Vidotrans in Heerenveen. Ze zijn gespecialiseerd in het transporteren van hulpgoederen voor non-profit organisaties over de gehele wereld.