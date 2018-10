Terschelling begint met aanpak van woekerplant watercrassula

In de besmette gebieden Grote Plak en Klein Meisterplak wordt veertig centimeter grond afgegraven. Die grond wordt weggestopt in een droge duin in de buurt. Watercrassula kan daar niet groeien, omdat de plant alleen in leven kan blijven in vochtige grond. De besmette grond wordt ingepakt in worteldoek en daar komt een laag zand overheen, zodat de plant zich niet verder kan verspreiden.

Het gebied is momenteel afgesloten. Er is een scherm neergezet om amfibieën zoals padden en hagedissen tegen te houden, omdat die kleine restjes van de watercrassula kunnen verspreiden. Van daaruit zou de plant gemakkelijk verder kunnen groeien.

De watercrassula is ook gevonden in Groot Meisterplak en Waterplak op Terschelling. Die gebieden zijn ook afgesloten, om verdere verspreiding te voorkomen.