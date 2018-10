Afscheidsbrief van jonge verzetsstrijder dingt mee naar titel 'Stuk van het Jaar'

Folkert vertelt zijn verhaal

In de maand oktober vertelt Folkert zijn verhaal via social media en de website van Tresoar. Via zijn eigen Facebookpagina en de website van Tresoar vertelt hij over wie hij was en hoe hij bij het verzet betrokken raakte. Zo komen de laatste dagen van Folkert tot leven.

De afscheidsbrief, haarlok en kledingresten van Folkert zijn de gehele maand oktober tijdens de openingstijden te zien in de studiezaal van Tresoar. Toegang is gratis.