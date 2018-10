Holland Casino stopt als sponsor van bobsleeteam

Het was de bedoeling dat het bobsleeteam over een paar weken naar Noord-Amerika zou gaan om daar te trainen, maar dat is nu van de baan. De enige bobsleebaan in Nederland stond in Harderwijk, maar is gesloopt. Wanneer het bobsleeteam op een baan wil trainen, moet ze dus uitwijken naar het buitenland.

Hoe het nu verder gaat, is onzeker. Het is wel de bedoeling dat het Nederlandse team meedoet aan de wereldbekerwedstrijden. De eerste staat gepland begin december in Letland.