Judokampioen Natascha Ausma: "Het mocht ook weleens een keer"

Bij de junioren had Ausma weleens de Nederlandse titel behaald. Ze is heel blij met het behalen van het goud. "Het mocht ook weleens een keer." De finale ging niet gemakkelijk, ze scoorde pas in de laatste seconde van de wedstrijd. "Mijn oude trainer was er ook als coach, dat was extra speciaal."

Na de teleurstelling, dat ze niet mee kon doen aan het WK, was dit een mooie goedmaker. Ze hoopt volgend jaar wel op het wereldkampioenschap te zijn. "Ik zorg ervoor dat ze niet om me heen kunnen."