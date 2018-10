Friese actie om mensen in getroffen gebied Sulawesi te helpen

Op de al geplande benefietavond op zondag 7 oktober in Zalen Schaaf wordt geld opgehaald voor kansarme jongeren op het eiland door de stichting Amurang. Die is in 2004 opgericht door de Leeuwarder Ritsko van Vliet. De middag is de afsluiting van de Indische week van Lân fan taal.

Ritsko van Vliet heeft al jaren banden met Sulawesi. "Mijn moeder is daar geboren. Gelukkig zijn de gebouwen van onze stichting niet fysiek getroffen, maar we zijn wel emotioneel geraakt. We zitten op afstand, maar met ons hart zijn we er heel dichtbij. Pastor Jacob wist een tijd niet hoe het met zijn familie was gesteld. Dat grijpt je wel aan. Gelukkig weet hij nu dat zijn familie veilig is."

In talenpaviljoen MeM staat een pot op de bar voor giften. Op de benefiet wordt extra gecollecteerd voor de mensen in de getroffen gebieden. Van Vliet verwacht dat daar 500 mensen komen. "Met deze week erbij rekenen we op een mooie gift."

Op 9 oktober reist Van Vliet met een groep studenten van het Friesland College om educatieprojecten op te starten. Dat is in het noorden van Sulawesi, dus hij gaat niet naar het rampgebied om de hulpverleners niet voor de voeten te lopen.