Stadswandeling van A Guide to Leeuwarden trekt 20.000ste bezoeker

Het stel was nog nooit eerder in Leeuwarden geweest, maar leerde de stad goed kennen door gids Henk. "Voor ons een stad om iedereen aan te bevelen en om zeker nog eens een keer terug te komen. En als je dan de 20.000ste klant bent van de Free Tour is het een onvergetelijk weekend geweest."

Culturele Hoofdstad

In 2017 kregen ruim 5000 mensen een rondleiding en dat is in het jaar van Culturele Hoofdstad al vier keer zo veel. "De mensen blijven komen", vertelt gids Christina Völker. "Vaak horen we van mensen, dat het nu wel rustiger zal zijn, maar afgelopen zaterdag hebben we 27 tours gedaan op één dag! In de zomervakantie kwamen de mensen wat meer verspreid door de hele week, nu is het vooral in het weekend veel drukker."

Records

A Guide to Leeuwarden biedt al vijf jaar stadswandelingen aan. Het idee ontstond bij Henk Leutscher, die maar wat trots is. "Records worden dit jaar overal gebroken in Leeuwarden. Maar wij doen dit met een team van slechts 10 professionele gidsen, dat maakt het denk ik extra bijzonder. Ik ben dan ook heel erg trots op mijn team van gidsen." Er zijn diverse tours, ook in andere talen. Na afloop kunnen bezoekers hun gids een bedrag betalen waarvan zij vinden dat het waard was.

De gidsen merken dat er dit jaar veel Duitse toeristen komen. "Op onze openbare Duitse tours komen regelmatig meer dan 60 mensen. En we hebben bijna elke dag wel een Duitstalige privéwandeling" vertelt gids Charlotte Kraft.