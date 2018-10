Schoolkinderen krijgen een fiets-APk voor de winter

Nieuwe school, nieuwe fiets

De officiële aftrap van de fiets-APK dag was maandagochtend bij het VerkeersEducatieCentrum in Drachten. Brugklassers van het CSG Liudger kwamen hier om hun fietsen te laten keuren. Over het algemeen waren de fietsen van de eerstejaars goed in orde. Veel kinderen krijgen een nieuwe fiets wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan. In de jaren daarna verslechtert de conditie van de fiets in sneltempo. "In de tweede klas is de toestand van een aantal fietsen om te huilen."