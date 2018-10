Maand van de geschiedenis: "De kinderen van Versteeg moeten onder de wol"

Opstand

Vanuit het centrale thema 'Opstand' wordt op diverse plekken in Fryslân stilgestaan bij een vorm van verzet uit het verleden. Zo zijn er onder andere speciale activiteiten bij Tresoar, de Kijkzaal in Wolvega en de Blokhuispoort in Leeuwarden.

In de oude gevangenis komt Stephan Kraan aan het woord. Hij zat 12 maanden vast in de Blokhuispoort in 1981, omdat hij weigerde in militaire dienst te gaan. In het Kollumer Museum is een tentoonstelling te zien over het Kollumer Oproer van 1797, toen de Kollumers in opstand kwamen tegen de Jacobijnen.