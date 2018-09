Honderden bezoekers bij Oldehove voor Lûd fan de Middelsee

Zeventien samenwerkende muziekverenigingen hebben zondag het Under de Toer-project Lûd fan de Middelsee gespeeld. Dat zijn locatieconcerten die begonnen in het gebied van de oude Middelsee. De grande finale van het evenement was zondagavond onder de Oldehove. Daar speelden de muziekverenigingen met elkaar en door elkaar, liepen de muzikanten door het publiek en gaf acteur Fabian Jansen een stem aan de Oldehove.