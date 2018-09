Molukse en Indische week in Leeuwarden voor eerherstel veteranen

De Leeuwarder activist Leo Reawaruw heeft een grote slag geslagen. Hij zet zich al jaren in voor eerherstel voor de Ambonese gemeenschap. Zondag werd bekend dat er een speciale foto-expositie van Ambonese veteranen in het Europarlementsgebouw in Straatsburg komt. De bekendmaking daarvan was bij de opening van de Molukse en Indische week in Leeuwarden.