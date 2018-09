The Colorfield Performance trekt 34.000 bezoekers

Als het budget groter was geweest, dan was de publieke belangstelling nog groter geweest. Daar is Hakze zeker van. "We moesten het met weinig middelen doen, zelfs gigantisch moeten bezuinigen. Het had dus nog beter gekund, maar ik ben vooral heel positief. We hebben dit ook als pilot-project beschouwd."

"Ik ben blij met allemaal mensen om me heen, die ook van alles doen", zegt Hakze. "M'n zoon werkt als animator in Shanghai, dus we hebben hier ook een filmpje van met een Chinese tekst. Zo doen we van alles."

De kans is groot dat er een vervolg komt. Hakze: "Er is belangstelling uit Australië, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Duitsland. Waar het volgende project is, weet ik nog niet. Maar het gaat tijdens Culturele Hoofdstad steeds over de legacy, de erfenis. De erfenis van dit project is in elk geval dat er meer projecten gaan komen."