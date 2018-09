Pieter Weening 69e op WK wielrennen, maar toch op het podium

Pieter Weening uit Harkema heeft in Innsbruck zijn zesde WK wielrennen afgesloten met de 69e plaats. Hij mocht na afloop toch het podium op: Nederland was het beste landenteam op het WK met in totaal drie keer goud, die allemaal door vrouwen werden behaald. Zondag bij de mannen eindigden vijf Nederlanders bij de beste dertig. Beste Nederlander was Tom Dumoulin: hij eindigde net buiten de medailles op de vierde plaats.