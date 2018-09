Friese Jan en Martine krijgen veel reacties op 'Ik vertrek'

Ze wilden iets meer rust en zijn terecht gekomen in de Midi-Pyrénées, daar is het nog stiller. In Montaigue de Quercy kochten ze een gebouw uit 1800 met een stuk grond. Ze wilden er zelf wonen en twee accommodaties bouwen om te verhuren.

Net zoals in bijna elke aflevering van het programma ging niet alles even makkelijk en kwamen de nieuwe eigenaren voor tal van verrassingen te staan. Bij Jan en Martine waren bijvoorbeeld nog bewoners in het gebouw: ratten en vleermuizen. Bovendien was het riool verstopt.