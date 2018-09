Rondom muziek in Fryslân met Lûd fan de Middelsee en Helden fan Hjir

Helden fan Hjir

Bands, singer-songwriters, rappers, korpsen, dj's, koren en muziekverenigingen kunnen meedoen aan Helden fan Hjir om te laten zien wat Fryslân als 'iepen mienskip' allemaal aan muziek te bieden heeft.

In Buitenpost is vanaf 12.00 uur op vier plekken muziek: De Muzykpleats, Het Tuincafé van De Kruidhof, Op 'e Stal en It Koartling. In It Koartling is 's avonds een minifestival met de bands Billed Out en Bricquebec.