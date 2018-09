Eerste namen metalfestival Dokk'em Open Air bekend

Voor een exclusieve show in Nederland gaat het Vivaldi Metal Project op eigen wijze klassieke muziek aan de man brengen. De symfonische metal-opera brengt een interpretatie van Vivaldi's bekende werk 'De Vier Jaargetijden'. En dat voeren ze uit met een orkest, koor en een grote groep all-star metalmuzikanten met leden van bands als Within Temptation, Savatage en Scorpions.

Het tweedaagse metalfestival is 28 en 29 juni. Het festival wordt gehouden op het terrein de Parklaan, daar is ook de camping. De kaartverkoop is al begonnen.