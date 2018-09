Wie weet meer over de moord op 'It Ikeboerke', exact 22 jaar geleden?

Op 30 september 1996 ontstond de brand en nadat het vuur was geblust, troffen agenten in de slaapkamer in bed het stoffelijk overschot aan van de 87-jarige bewoner Reinder Lulofs. Uit sporenonderzoek bleek dat er was ingebroken en dat er spullen misten. Reinder Lulofs, ook wel 'It Ikeboerke' genoemd, leefde sober. Hij had geen gas, water en licht. Na de dood van zijn broer in 1990 woonde hij alleen op het boerderijtje.

Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd op die dag in 1996. Tips kunnen de naasten van Lulofs verder helpen om daar een antwoord op te krijgen.

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. Mensen die tips hebben, kunnen bellen met 0800 - 6070 of mailen naar coldcase@politie.nl.