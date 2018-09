Druiven plukken op de beste wijngaard van Nederland en België

Meest noordelijke wijngaard

Douwe en Jantiene Broersma hadden eerder een transportbedrijf. Toen dat in 2003 over de kop ging, wilden ze iets anders. Het zou nog meer dan vijf jaar duren voordat de eerste druivenstronken de grond in gingen. Hierbij hebben ze zich laten adviseren door de Limburger wijnboer Stan Beurskens. Hij staat ze nog altijd met raad en daad bij. De naam van de meest noordelijke wijngaard van ons land, De Frysling, is een combinatie van Fryslân en de druivensoort Riesling.