Geen goed weekeinde voor de Friese korfballers

Het was zaterdagavond een drukke avond voor de Friese korfballers. Drie Friese ploegen speelden een wedstrijd tegen andere teams uit Nederland.

De hoofdklasse van korfbalvereniging SCO speelde tegen Groen Geel uit Wormer. De wedstrijd werd gespeeld in Oldeholtpade en was met een eindscore van 17-27 voor SCO dus een verlies in eigen huis.