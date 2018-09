Friese profs loten amateurs in tweede ronde van KNVB-beker

De koninklijke HFC heeft in de vorige ronde de Harkemase Boys uitgeschakeld. Zou Cambuur nu revanche kunnen nemen? Het is een tweede divisieclub, die achtste staat in de competitie. Onder andere Jacob Noordmans speelt er. Die komt oorspronkelijk uit Burgum en heeft ook voor ONS Sneek gespeeld.

De tegenstander van Heerenveen speelt in de zondagshoofdklasse B. Na vier competitiewedstrijden heeft die ploeg nog niet één keer verloren. Ze staan eerste. Groene Ster won in de eerste ronde van de beker van TEC uit Tiel. Dat is een derde divisionist. Groene Ster speelde toen met 10 man, omdat Jorrit Ritzen een rode kaart had gekregen. Hij is geschorst voor de wedstrijd tegen Heerenveen.