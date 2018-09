Olde Riekerink heeft nog niet één keer gewonnen in het eigen stadion, "en dat doet heel erg pijn"

Of een van de beide ploegen echt beter was, en drie punten had verdiend, daar moet de trainer even over nadenken. "Nou, ik vond dat wij in de eerste helft de wedstrijd hadden moeten beslissen. En dat we in het laatste kwartier in de problemen kwamen. We kregen op een ontzettend ongelukkig moment een tegendoelpunt. Dat hakt er wel even in. Dan heb je een andere groep in de kleedkamer."

"Het kon niet kutter"

Invaller Pelle van Amersfoort zag dat ook. "Vlak voor de rust scoren ze de 1-1. Een kutter tijdstip kan eigenlijk niet." Heerenveen had de winst net wat meer verdiend dan ADO, zegt hij. "Een eindstand van 1-1, daar is niemand tevreden mee, denk ik. In de slotfase lijkt het of ADO drie punten gaat halen, maar in de eerste helft hebben wij wel wat kansen laten liggen.