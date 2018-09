Nyck de Vries doet goede zaken voor klassement met podiumplek in Sotsji

Het is de zesde keer dit seizoen dat De Vries op het podium eindigt. In het klassement staat hij nu op de vierde plaats. De Vries startte in het Russische Sotsji van poleposition. De vorige keer was op het circuit van Spa-Francorchamps, ruim een maand geleden. Toen won hij de hoofdrace.

Nog twee raceweekenden

Het raceweekend in Sotsji is het op een na laatste van dit seizoen in de Formule 2. Eind november racen de coureurs nog op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.